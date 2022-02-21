Высылка дипломатов, пустые этажи и проблемы со стареющей инфраструктурой: посол США в Москве рассказал о трудностях работы

Высылка дипломатов, пустые этажи и проблемы со стареющей инфраструктурой: посол США в Москве рассказал о трудностях работы

За последние пять лет число сотрудников посольства США сократилось с примерно 1,2 тыс. человек до 150.

Дипломатической США в Москве будет трудно работать безопасно, если высылки американских дипломатов продолжатся.

Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан Politico.

"Если высылки со стороны российского правительства продолжатся, будет очень трудно продолжать безопасно функционировать в качестве посольства", - заметил посол.

За последние пять лет число сотрудников посольства США сократилось с примерно 1,2 тыс. человек до 150. Важнейшие функции посольства, включая оформление виз, были в значительной степени приостановлены, а некоторые объекты за пределами Москвы закрыты.

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В залах и офисах посольства - тихо, ведь в посольстве есть целые этажи, которые не заняты.

Он заявил, что его беспокоит, что посольство не сможет получить российские визы для рабочих, которые смогут обслуживать и заменять стареющую инфраструктуру в здании. У посольства уже были проблемы с лифтами, генераторами, электрическими трансформаторами, топливными баками и водяными насосами.

Напомним, что ранее Россия выслала заместителя посла США.

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