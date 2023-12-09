Выведет США из НАТО и развалит Альянс – New York Times о том, почему ЕС боится победы Трампа

Даже неудачная попытка Трампа вывести США из НАТО может настолько подорвать доверие к надежности Альянса, что он не станет фактором сдерживания для России.

Правительства европейских стран серьезно обеспокоены тем, что Дональд Трамп при возвращении в Белый дом не только окончательно остановит помощь Украине, но и выведет США из состава НАТО и развалит Альянс.

Об этом говорится в статье The New York Times.

В издании отмечается, что в течение 74 лет НАТО был важнейшим военным альянсом Америки. Президенты с обеих партий рассматривали Североатлантический союз как средство умножения силы, усиливающее влияние Соединенных Штатов.

Трамп же четко дал понять, что он видит НАТО лишь как дыру, через которую европейцы извлекают американские ресурсы.

Во время своего президентства он неоднократно угрожал выходом США из Альянса, если Европа не увеличит свои расходы на оборону. В новой предвыборной кампании Трамп пока очень мало говорил о своих намерениях. Однако его официальный предвыборный вебсайт содержит следующее предложение:

"Мы должны завершить процесс, который мы начали при моей администрации, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО". Он и его команда отказываются уточнять подробности, что это значит.

Это вызвало беспокойство среди европейских союзников и американских сторонников традиционной внешнеполитической роли страны.

NYT утверждает, что европейские послы и представители аналитических центров "совершали паломничества" к соратникам Трампа, чтобы узнать его планы по внешней политике США в случае возвращения в Белый дом.

По словам журналистов издания, за последние несколько месяцев более полудюжины нынешних и бывших европейских дипломатов на условиях анонимности заявили, что возвращения Трампа может означать не просто отказ от Украины, но и более широкое отступление влияния Америки с европейского континента и распад Североатлантического альянса.

"В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО. Это было бы огромным стратегическим и историческим провалом со стороны нашей нации", – сказал бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО, отставной американский генерал Джеймс Г .Ставридис.

Европейские дипломаты предполагают, что даже неудачная попытка Трампа вывести США из НАТО может подорвать доверие к надежности Альянса как гаранта безопасности Европы, и НАТО перестанет быть фактором сдерживания для России.

Лесть в обмен на милость Трампа

Интервью с нынешними и бывшими дипломатами ЕС обнаружили, что европейские чиновники в большинстве своем не знают, как обращаться с Трампом.

Ожидается, что меньшие страны, больше боящиеся нападения России, будут пытаться купить милость Трампа, увеличивая свои заказы на американское оружие или – как это сделала Польша во время его президентства – используя грандиозные лести. В частности, предлагая назвать военную базу "Форт Трамп" в обмен на постоянное присутствие американцев там.

Украина

В NYT считают, что, несмотря на сомнения относительно внешней политики, точно можно сказать только одно: первая сфера, где потенциальное возвращение Трампа в Белый дом в 2025 году может спровоцировать внешнеполитический кризис, – это Украина.

Экс-помощница генсека НАТО Камилла Гранд высказала мнение, что Европа будет делать выводы из того, как именно поступит Трамп с Украиной после возвращения в Белый дом.

На этом фоне стратегия России на поле боя на данный момент кажется успешной. Путин уверен, что после выборов в США в 2024 году он может оказаться в гораздо лучшем положении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия. Также он в очередной раз заверил, что завершит войну в Украине через 24 часа и заставит Зеленского и Путина заключить соглашение.

По мнению Трампа, Украине нужно было "отдать" РФ свои территории.

Читайте также: