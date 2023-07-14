"Выведите войска из Украины": Боррель с Лавровым поспорили на саммите стран Юго-Восточной Азии

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии обратился к присутствовавшему на западе российскому министру иностранных дел с призывом, что Россия вывела свои войска с территории Украины, на что тот ответил агрессивно.

Об этом информирует Радио Свобода.

По словам Борреля о необходимости вывести российские войска с территории Украины, Лаврова заявил, что такие призывы – это "заговор Запада".

Как информирует Лига, в свою очередь глава Госсекретарь США Энтони Блинкен за кулисами мероприятия заявил, что присутствие Лаврова на саммите является "ни конструктивным, ни продуктивным".

Также Блинкен отметил, что в настоящее время фокус Москвы является "совершенно негативным", а ее подход базируется исключительно на обвинении США в "каждой проблеме мира".

Напомним, ранее сообщалось, что эксминистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ответил на угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова, что передача F-16 Украине может якобы чем-то угрожать России. Он заявил, что с Москвой уже давно никто не хочет иметь ничего общего, просто хотят, чтобы она отстала от своих соседей и прекратила оккупировать их земли.

Кроме того, мы ранее информировали, что власти ЮАР заявили, что будет рада, если Путин не приедет на саммит БРИКС, ведь в противном случае диктатора придется арестовать и отправить в Гаагу.

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