Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина не будет выводить войска с собственной территории, ведь как президент, так и военные придерживаются конституционного долга.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с журналистами по итогам разговора с американским президентом Дональдом Трампом 19 мая.

«Выводить наши войска с наших территорий никто не будет, это конституционная обязанность моя, наших военных… Никаких ультиматумов, никто сдавать свои земли, своих людей, свои дома не будет. Я не знаю, какие там принципы в меморандуме (о котором заявлял президент РФ Путин — ред), если Россия ставит условия выводить наши войска из нашей земли, значит, они не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они ясно понимают, что Украина не будет этого делать», — сказал Зеленский.

Реклама

Он отметил, что при всем уважении к президенту США Дональду Трампу, Украина не может позволить себе вывести войска из собственных территорий.

«Это наша земля, наше государство, это наша армия и наша независимость», — сказал президент Украины.

Зеленский также напомнил о вопросах, которые поднимал во время переговоров с международными партнерами.

«То, о чем мы говорили с лидерами и я говорил неоднократно с президентом Трампом и с его командой… Если Россия ставит условия выводить наши войска из нашей земли, значит, там не хотят, чтобы было прекращение огня и не хотят, чтобы война закончилась. Потому что они четко понимают, что Украина не будет этого делать. Если вы задаете такие вопросы, на которые вы понимаете, какой будет ответ, и он не будет положительным, значит вы точно не хотите иметь результат», — сказал Зеленский.

Реклама

Напомним, президент Зеленский рассказал также о деталях своего разговора с Дональдом Трампом 19 мая.

В то же время, президент США Дональд Трамп после разговора с диктатором РФ Путиным объявил о начале переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны.

Читайте также