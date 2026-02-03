Выйдет ли Украина с Донбасса: Сибига рассказал, что именно Киев согласовал с Вашингтоном

Сибига заявил, что гарантии безопасности от США не нарушают территориальную целостность Украины / © Getty Images

Украина подтвердила свою четкую позицию по территориальной целостности и гарантиям безопасности во время переговоров с США.

Это разъяснил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию LB.ua.

По его словам, все обсуждаемые с Соединенными Штатами гарантии безопасности будут распространяться на территорию Украины исключительно в пределах международно признанных границ.

«Никаких формул, подвергающих сомнению территориальную целостность или суверенитет государства, быть не может», — подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что установление перемирия на контактной линии является первоочередной задачей. Оно должно создать условия для более широких мирных переговоров, которые позволят закончить войну дипломатическим путем.

«Мы стремимся достичь мира, руководствуясь нормами международного права и Уставом ООН», — добавил он.

Статус Луганской, Донецкой областей и Крыма: что будет дальше

Относительно статуса Луганской, Донецкой областей и Крыма Сибига отметил, что Украина будет действовать исключительно в рамках международного права и поддержки союзников. Он также уточнил, что возвращение территорий будет зависеть от жилья, рабочих мест, медицинской помощи и административной поддержки.

Напомним, как сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, уже сформировался круг партнеров, готовых физически обеспечить безопасность Украины.

В то же время о роли Соединенных Штатов Вашингтон придерживается четкой позиции: американских солдат в Украине не будет.

Тем временем украинский президент Зеленский сообщил, что следующие переговоры в Абу-Даби состоятся 4 и 5 февраля.

Отметим, что российская делегация на переговорах в Абу-Даби останется прежней. Ее возглавит Игорь Костюков — начальник Главного управления Генштаба России.