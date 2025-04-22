Выйдут ли США из переговоров по Украине: посол назвал главное препятствие

Флаг Соединенных Штатов Украины. / © Getty Images

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Соединенные Штаты не выйдут из переговорного процесса по урегулированию войны в Украине независимо от дальнейшего развития событий.

Такое мнение высказал чрезвычайный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский в интервью OBOZ.ua.

Веселовский подчеркнул, что интересы США в Российской Федерации остаются неизменными. Кроме того, он обратил внимание на факты присутствия китайских и северокорейских военных на украинской территории под российским командованием, а также поставки Китаем в Россию не только товаров двойного назначения, но и военной продукции.

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"Итак, все это не позволит американцам бросить этот театр и сказать, мол, мы “умываем руки”. Если они так сделают, то уже четко создается объединенная команда из четырех государств - Россия, КНР, КНДР и Иран, а завтра, может, уже больших, потому что раз они победят, то к ним будут присоединяться. И это угроза Соединенным Штатам. Чем сильнее Россия, тем сильнее Китай и наоборот. Чем сильнее они вдвоем, тем больше опасность для Тайваня, затем для Гавайских островов, затем для Соединенных Штатов", – объяснил дипломат.

Веселовский также отметил, что выход США из мирного процесса не выгоден и президенту России Владимиру Путину. По его мнению, присутствие Дональда Трампа за переговорным столом подчеркивает значимость России на мировой арене и ее паритет в отношениях с Соединенными Штатами.