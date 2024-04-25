"Выживет только одна сторона": Кулеба о том, кто требует от Украины переговоров с РФ

Глава МИД признал, что не знает, сколько продлится война с Россией, но считает, что "в конце этой войны выживет только одна сторона, и это будет Украина".

Украина должна добиться военного успеха и создать коалицию в поддержку мирной формулы Зеленского. Только это принудит Путина к серьезным переговорам.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian.

Также читайте Запрет Кабмина пересылать паспорта за границей: что говорят в МИД

По его словам, с 2014 года до вторжения в 2022 году с Кремлем было "200 раундов переговоров".

Министр отметил, что некоторые страны

поддерживали мирные переговоры через свое наивное отношение к ним;

другие "играли за Путина";

третьи – "не понимали Россию" и ее президента. "Они ошибочно полагали, что нужно вести переговоры с дьяволом", – уточнил глава МИД.

Кулеба считает, что Путин будет участвовать в содержательных переговорах только тогда, когда его военная позиция будет близка к краху. Чтобы прийти к этому моменту, Украине нужно придерживаться двойной стратегии: успех на поле боя и коалиция стран, которая поддержит мирную формулу Зеленского о выводе России, репарации и трибунал по делам военных преступлений.

Также министр объяснил, что объявленный во вторник шаг по прекращению консульских услуг для украинских мужчин боевого возраста, живущих за границей, был направлен на справедливость в то время, когда "ребята в окопах очень устали".

В завершение глава МИД признал, что не знает, сколько продлится война с Россией, и, идя к зданию министерства рядом с киевским Златоверхим Михайловским монастырем – он прошел мимо похоронной процессии.

"Каждый раз, когда я прохожу мимо похорон солдата, я удваиваю и утрою свои усилия, чтобы завершить это победой Украины", – сказал он. "Я думаю, что в конце этой войны выживет только одна сторона, и это будет Украина. Но когда я говорю выжить, я не имею в виду, что Россия перестанет существовать как государство".

Ранее известный украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что война с Россией может затянуться еще на несколько лет, а вероятность мирных переговоров снизилась.

Читайте также: