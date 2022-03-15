"Вызывает удивление": в Офисе президента раскритиковали решение Израиля об отмене безвиза с Украиной

"Вызывает удивление": в Офисе президента раскритиковали решение Израиля об отмене безвиза с Украиной

Ермак отметил, что народы мира поддерживают украинцев в борьбе с агрессором.

Глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал решение Израиля об отмене безвизового режима с Украиной.

Об этом он написал в Facebook.

Ермак подчеркнул, что украинцы благодарны Израилю за усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине.

"Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают удивление. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, требующим немедленного исправления. Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев", — подчеркнул Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что народы мира поддерживают украинцев в борьбе с российским агрессором. Он добавил, что политики должны прислушиваться к мнению своих граждан.

"Напомню всем нашим партерам: ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы? Мы победим. Победим с народами мира. И если понадобится — вопреки желаниям и решениям иностранных чиновников", — подчеркнул Ермак.

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