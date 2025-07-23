Митинг о ликвидации независимости НАБУ и САП

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Принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон по антикоррупционным органам вызвал не только волну возмущения в Украине, но и серьезные оговорки от ключевых западных партнеров.

В результате такого решения, украинцы впервые за время полномасштабного вторжения вышли на многолюдные митинги, состоявшиеся в нескольких крупных городах Украины.

Между тем, иностранные медиа назвали такой шаг Зеленского, который не только подорвал доверие к президенту внутри страны, но и создал риски для международной поддержки.

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ТСН.ua собрал реакции международных СМИ вокруг ситуации по НАБУ и САП в Украине.

Решение Зеленского подорвало доверие общественности

О массовых протестах против ликвидации независимости НАБУ и САП пишет французское издание France24.

Там отмечают, что президент Украины вместо того, чтобы наложить вето, как того требовали протестующие, Зеленский подписал скандальный закон и обосновал его.

Протесты через закон о НАБУ и САП / © ТСН

«Это поставило под угрозу его общественную поддержку после трех лет войны с Россией», — отмечает издание.

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Кроме того, французские журналисты отмечают, что таким трудом «наслаждаются россияне».

«Представитель МИД России Мария Захарова высмеяла утверждение Зеленского о проникновении России в антикоррупционное агентство, саркастически отметив, что „они могли бы так же хорошо вытащить пару медведей из угла»., — отметили в медиа.

France24 отмечает, что Зеленский олицетворяет решимость Украины противостоять тотальной войне с Россией, но внутренние политические проблемы создают лишние препятствия на этом пути.

Вступление Украины в ЕС и военная помощь оказались под угрозой

Кроме подорванного авторитета Зеленского, французское издание отмечает, что борьба с «глубоко укорененной коррупцией» имеет решающее значение для стремления Украины вступить в Европейский Союз и сохранить доступ к миллиардам долларов западной помощи в борьбе против трехлетнего вторжения России.

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Такое же мнение осветили в американском издании Bloomberg. Там подчеркивают, что в Евросоюзе возникли серьезные беспокойства вокруг ситуации в Украине.

«Несмотря на иностранную поддержку Украины в войне против России, значительный регресс в антикоррупционных реформах может поставить под угрозу дальнейшую помощь. Кроме того, репрессии против антикоррупционных институций могут затормозить усилия Украины по вступлению в ЕС и угрожать приостановкой безвизового режима с Союзом», — говорится в статье.

Там отметили, что действия Зеленского, направленные на ослабление антикоррупционных институций, спровоцировали волну негодования в Украине. Если ситуация обострится, это создаст дополнительное давление на страну, уже страдающую войной — в частности, от массированного российского наступления на тысячекилометровом фронте и постоянных бомбардировок городов.

Кроме того, такой шаг, предпринятый в начале недели, рискует спровоцировать конфликт президента с гражданскими активистами и участниками АТО, а также вызвать недовольство европейских союзников Украины, пишет The Guardian.

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«Этот шаг поставил президента на путь столкновения с активистами гражданского общества и некоторыми украинскими ветеранами, и, вероятно, разочарует европейских партнеров Украины», — отмечают журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Об ослаблении поддержки Украины со стороны западных партнеров, ключевой в противостоянии российской агрессии и на пути к евроинтеграции, из-за усиления давления на антикоррупционные органы пишет и The Wall Street Journal.

Там отметили, что после встречи с представителями антикоррупционных структур послы G7 в Киеве выразили серьезную обеспокоенность ситуацией и заявили о намерении обсудить проблему с украинским руководством.

Создание независимых антикоррупционных органов было центральным элементом судебной реформы в Украине и считается критически важным для усилий по улучшению верховенства права в стране. Эти реформаторские усилия имеют решающее значение для стремления Украины вступить в ЕС», — говорится в статье.

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Несмотря на ограничения, в Украине вспыхнули митинги

В то же время журналисты Bloomberg отметили, что протесты вспыхнули, несмотря на ограничение военного положения. Там подчеркнули, что Украина знакома с масштабными протестами, которые не раз перерастали в революции и приводили к падению коррумпированных и авторитарных режимов.

Во время войны протесты в Украине в основном касались возвращения пленных и пропавших, но митинги остаются мощным инструментом влияния общества, пишет Washington Post. История показывает, что именно такие выступления приводили к победе во время двух предыдущих революций.

«Хотя митинги проходили во время войны в Украине, они в основном были сосредоточены на возвращении военнопленных или пропавших без вести лиц. Однако протесты остаются традиционной формой общественного давления на Украине, где две предыдущие революции были победными для общественности», — говорится в статье.

Правительство Зеленского берет на прицел борцов с коррупцией

The New York Time отмечает, что Владимир Зеленский выиграл выборы-2019, обещая уничтожить коррупцию. Теперь его обвиняют в саботировании антикоррупционных реформ, особенно когда расследование затрагивает его команду.

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«Активисты и аналитики говорят, что эти события являются частью более широких репрессий против независимых СМИ, государственных надзорных органов и других голосов, которые критикуют администрацию Зеленского.

В то же время Financial Time подчеркивает, что подписание противоречивого закона дает Офису Президента больший контроль над независимыми антикоррупционными органами страны. Критики предупреждают, что этот шаг окажет его окружению огромное влияние на расследование.

НАБУ

«Шаг по усилению контроля над НАБУ является последним в серии маневров против активистов-прореформаторов и антикоррупционных деятелей, которые вызвали предупреждение о ползучем авторитаризме в администрации президента военного времени, что вызвало беспокойство среди западных союзников Украины», — говорится в публикации.

По данным источников издания, близких к президенту, ликвидация агентств, финансируемых западными партнерами Украины, может создать серьезные риски для страны в этот критический момент, учитывая, что «нам нужны деньги».

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В свою очередь, издание Axios отметило, что усиление давления на НАБУ произошло именно тогда, когда отношения Вашингтона и Киева значительно улучшились. Там предупреждают, что такие шаги президента Зеленского могут иметь серьезные последствия, особенно учитывая предыдущие обвинения Трампа в его диктаторских методах правления во время войны.

По словам Axios, Зеленский «играется с огнем».

Ужесточение контроля президента Украины

Британский журнал The Economist также отметил, что наступление на антикоррупционные институции вызвало раскол в собственном окружении Зеленского.

Издание интерпретировало одобрение противоречивого закона как признак роста президентской власти.

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«Один чиновник предположил, что поспешность и масштаб законопроекта напоминают пресловутые законы о запрете протестов от 16 января 2014 года, один из последних актов правительства Виктора Януковича, прежде чем диктатор был вынужден бежать из Киева на вертолете», — отметило медиа.

The Economist отмечает, что голосование, подрывающее антикоррупционные реформы, ставит под угрозу будущее Украины. В последние недели власти усилили давление на «инакомыслящих»: заблокировали назначение честного детектива Цивинского, арестовали активиста Шабунина, назначили лоялистов на ключевые должности. 21 июля СБУ и ГПУ провели обыски в НАБУ и САП — ключевых антикоррупционных органах, созданных после Майдана, обвинив их сотрудников в коррупции и связях с Россией.

Эти действия могут являться частью масштабного наступления на реформы. Некоторые считают, что причиной стало расследование НАБУ по окружению Зеленского.

Евросоюз ждет разъяснений

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором выразила серьезную обеспокоенность из-за последних законодательных изменений. Она пригласила украинские власти предоставить разъяснения по этому поводу.

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Он подчеркнул, что как страна-кандидат на членство в ЕС Украина обязана соблюдать высокие стандарты верховенства права и противодействия коррупции.

Кроме того, представитель Еврокомиссии также выразил оговорку, что новый закон может существенно ограничить функциональные возможности антикоррупционных органов Украины.

Президент анонсировал новый закон о НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 23 июля, в своем видеообращении анонсировал новый законопроект, который должен стать ответом на обеспокоенность общественности по поводу деятельности НАБУ и САП.

Как отметил глава государства, данный законопроект обеспечит силу системе правопорядка.

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«Не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институций будут», — сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

В частности, президент Украины обратился к руководителям правоохранительных и антикоррупционных органов, а также к генеральному прокурору Украины с просьбой предоставить предложения норм, которые должны сработать.

«Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства», — добавил Зеленский.

В то же время, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на следующей неделе состоится заседание Верховной рады, на котором будут отменять «коррупционные нормы о ликвидации НАБУ и САП».

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«Дать пока нет, срочно пытаются выяснить явку. Текста мы не видели, наверное, уже завтра будет. Я уже властям на слова не верю. Поэтому мы регистрируем (а там уже более 45 подписей) закон, чтобы отменить тот трэш, который приняли», — написал нардеп в Facebook.

Ранее мы сообщали, что Россия стремится воспользоваться моментом и готовит масштабную информационную атаку из-за протестов, вызванных законом относительно НАБУ и САП.

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