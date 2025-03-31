Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Взрыв лимузина из автопарка Кремля может стать предупреждением для президента России Владимира Путина. Ведь среди бизнес- и политической среды, гражданского общества есть недовольные политикой российского диктатора.

Такое мнение ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан выразил в эфире «Киев24» .

Богдан обратил внимание на то, что общественная, политическая и экономическая обстановка в России сложная и постепенно обостряется. Не исключено, что могут зреть определенные мятежи, чтобы устранить Путина.

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«Это (взрыв лимузина – ред.) может быть, во-первых, и предупреждением Путина, потому что общественно-политическая обстановка и социально-экономическая обстановка в России сложная. И она постепенно имеет тенденцию к обострению. Есть и среди бизнес-среды, и политической среды, и гражданского общества люди, недовольные политикой Путина, выражают в своем кругу соответствующие недовольства. И не исключается, что в средах этих людей могут зреть определенные мятежи с целью устранения его и из жизни, и от занимаемой должности», — объяснил ветеран внешней разведки.

Впрочем, пока нет полной информации о том, что там произошло.

«Поэтому говорить о каких-то организационных и практических мерах в отношении тех структур, которые заботятся о безопасности президента РФ, сейчас трудно. Но если будет установлен факт, что это действительно акция, направленная либо на запугивание президента Путина, либо возникшая в результате каких-то технических сбоев и упущений тех служб, которые готовят автомобили такого типа к поездкам на соответствующие маршруты, то безусловно, что сверху вниз головы полетят», - рассказал Богдан.

Напомним, 30 марта стало известно, что в центре Москвы взорвался лимузин Aurus Senat из автопарка Кремля. Таким же авто ездят Путин и другие представители российских властей.