Взрыв на Крымском мосту "раздавливает Россию и моральное состояние "фюрера" Путина" — Бессмертный

Дипломат и бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает, что взрыв на Крымском мосту психологически раздавливает и руководство страны-агрессора, и ее президента-диктатора Владимира Путина.

Такое мнение он высказал в эфире Радио НВ.

По словам Бессмерного, давление на Москву создает еще и саркастическая реакция украинских властей и политиков на взрыв на переправе.

"Эти события — один из инструментов такой психологической борьбы. В ситуации информационного давления, когда доминирование украинской информации в вопросах войны просто раздавливает сейчас Россию и моральное состояние самого кремлевского "фюрера" и его окружения. С точки зрения добивания врага, это абсолютно правильно: когда тактически и оперативно инициатива у тебя в руках, стратегически – ты переигрываешь противника, остается – просто его морально растворять в кислоте", – высказался дипломат.

Бессмертный считает, что главе Кремля уже следует заботиться о капитуляции. "Если бы где-то в глубине кремлевский "фюрер" заботился о том, что он называет Россией, надо бы уже давным-давно отправлять "генерала Вольфа" и начинать переговоры об условиях капитуляции", — добавил экс-псол.

"Взрыв" на Крымском мосту

На Крымском мосту 8 октября произошел пожар. Российские оккупанты сначала сообщили, что загорелась цистерна с топливом на поезде, но затем сообщили, что причина возгорания — подрыв грузовика. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов".

Президент-диктатор Владимир Путин отреагировал на взрыв и поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия. Впоследствии в Кремле издали "методичку" об освещении российскими СМП взрыва на Крымском мосту.

Не заставила себя ждать с комментариями и украинские власти. В частности, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов связал событие с днем рождения диктатора Путина, а глава Минцифры Михаил Федоров опубликовал шуточное фото из HIMARS у моста.

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