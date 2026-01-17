- Дата публикации
Взрыв в Харькове и "Совет мира" для Украины от Трампа: главные новости ночи 17 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 января 2026 года:
В Харькове взрыв в многоэтажке: есть погибшие и пострадавшие — мэр
Взрыв в многоэтажке Харькова: погибли мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов
Над Сочи и Туапсе раздалась серия взрывов: местные заявляют об атаке дронов
США могут расширить «Совет мира» Трампа на Украину и Венесуэлу — Financial Times
Санитарный самолет из Грозного приземлился во Внуково: предполагают, что на борту мог быть сын Кадырова