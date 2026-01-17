ТСН в социальных сетях

Взрыв в Харькове и "Совет мира" для Украины от Трампа: главные новости ночи 17 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 января 2026 года:

  • В Харькове взрыв в многоэтажке: есть погибшие и пострадавшие — мэр Читать далее –>

  • Взрыв в многоэтажке Харькова: погибли мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов Читать далее –>

  • Над Сочи и Туапсе раздалась серия взрывов: местные заявляют об атаке дронов Читать далее –>

  • США могут расширить «Совет мира» Трампа на Украину и Венесуэлу — Financial Times Читать далее –>

  • Санитарный самолет из Грозного приземлился во Внуково: предполагают, что на борту мог быть сын Кадырова Читать далее –>

