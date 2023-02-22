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Взрыв в Сумах, санкции против РФ и новое вооружение для Украины: главные новости ночи 22 февраля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
786
Время на прочтение
1 мин
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Взрыв в Сумах, санкции против РФ и новое вооружение для Украины: главные новости ночи 22 февраля 2023 года

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 22 февраля 2023 года:

  • Взрыв в Сумах: что произошло Читать далее –>
  • Нетаньяху может посетить Киев в ближайшее время — СМИ Читать далее –>
  • США планируют ввести новые санкции против около 200 российских физических и юридических лиц — WSJ Читать далее –>
  • РФ провалила испытание ракеты "Сармат" во время визита Байдена в Украину — CNN Читать далее –>
  • США предоставят Украине бомбы, способные поражать цели на расстоянии около 70 километров — СМИ Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
786
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