Взрыв в Сумах, санкции против РФ и новое вооружение для Украины: главные новости ночи 22 февраля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 22 февраля 2023 года:
- Взрыв в Сумах: что произошло Читать далее –>
- Нетаньяху может посетить Киев в ближайшее время — СМИ Читать далее –>
- США планируют ввести новые санкции против около 200 российских физических и юридических лиц — WSJ Читать далее –>
- РФ провалила испытание ракеты "Сармат" во время визита Байдена в Украину — CNN Читать далее –>
- США предоставят Украине бомбы, способные поражать цели на расстоянии около 70 километров — СМИ Читать далее –>
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