"Взорвется ад": Трамп озвучил угрозы, если ХАМАС не освободит всех заложников

Президент США Дональд Трамп заявил 11 февраля 2025 года, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС следует отменить, если ХАМАС не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, до полудня субботы.

Об этом пишет Associated Press.

Трамп ответил ХАМАСу, заявив, что он отложит дальнейшее освобождение заложников в секторе Газа после обвинений Израиля в нарушении трехнедельного перемирия. Президент США заявил, что после освобождения трех заложников пора для Израиля потребовать освободить всех заложников до полудня субботы или возобновить войну.

"Если их здесь не будет, разразится ад", — сказал Трамп.

О прекращении огня он добавил: "Отмените его, и все ставки упраздняются".

Трамп отметил, что окончательное решение будет за Израилем, сказав: "Я говорю за себя. Израиль может отменить это".

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Но на вопрос, присоединятся ли США к борьбе с ХАМАСом, если заложники не будут освобождены, Трамп добавил: "ХАМАС узнает, что я имею в виду".

Напомним, что Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. План освобождения заложников вступил в силу в воскресенье, 19 января 2025 года. В тот же день ЦАХАЛ начал выходить с юга Сектора Газа.