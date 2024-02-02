Взрывы, ПВО и реакция США в помощь Украине от ЕС: главные новости ночи 1 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Байден призвал дальше помогать Украине Читать далее –>
- В Кропивницком и районе сработало ПВО Читать далее –>
- Помощь Украине от ЕС – хороший пример, но Конгресс США должен выполнить свою роль — Госдеп Читать далее –>
- Средства для Украины от ЕС не заменят обязательства США по лидерству в военной помощи — Белый дом Читать далее –>
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