Взрывы в Харькове и заявление генсека НАТО: главные новости ночи 25 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Харькове в результате вражеского обстрела частично разрушен лицей Читать далее –>
- Враг продвинулся возле Архангельского, Уманского и Клещиевки — Deep State Читать далее –>
- Россия ударила по Харькову баллистическими ракетами типа "С-300": первые последствия Читать далее –>
- Генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине бить их оружием по территории России Читать далее –>
- Путин улетел из Беларуси, а самолет, связанный с Януковичем, пока остается в Гомеле — "Гаюн" Читать дальше –>
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