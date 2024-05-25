Взрывы в Харькове и заявление генсека НАТО: главные новости ночи 25 мая 2024 года

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В Харькове в результате вражеского обстрела частично разрушен лицей Читать далее –>

Враг продвинулся возле Архангельского, Уманского и Клещиевки — Deep State Читать далее –>

Россия ударила по Харькову баллистическими ракетами типа "С-300": первые последствия Читать далее –>

Генсек НАТО призвал союзников разрешить Украине бить их оружием по территории России Читать далее –>

Путин улетел из Беларуси, а самолет, связанный с Януковичем, пока остается в Гомеле — "Гаюн" Читать дальше –>

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