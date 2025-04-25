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Взрывы в Харькове и заявление Лаврова: главные новости ночи 25 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 апреля 2025 года:
В Харькове после атаки дронов загорелось гражданское предприятие Читать далее –>
Враг 5 раз ударил по Харькову: повреждены частные дома Читать дальше –>
Кремль готов достичь соглашения с США по Украине, но есть нюансы — Лавров Читать далее –>
Войну можно закончить: Рубио убеждает, что США указали Украине и РФ путь Читать далее –>
НАТО рассматривает Россию как долгосрочную угрозу – Рютте Читать далее –>