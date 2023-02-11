Взрывы в Херсоне и Одесской области и вероятность наступления России весной: главные новости ночи 11 февраля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 11 февраля:
- В Херсоне слышны мощные взрывы. Читать дальше –>
- РФ весной может провести новое наступление на украинские территории – Белый дом. Читать дальше –>
- В Одесской области раздаются взрывы — соцсети Читать далее –>
- Каждая страна сама должна решать, предоставлять ли Украине боевые самолеты — Кирби Читать далее –>
- "Ничего об Украине без Украины": Киев сам должен решать, когда говорить с Москвой о мире — Белый дом Читать далее –>
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