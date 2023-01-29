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Взрывы в Иране и украинская жертва теракта в Израиле: главные новости ночи 29 января

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Иране и украинская жертва теракта в Израиле: главные новости ночи 29 января

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 29 января:

  • "Бавовна" в Иране: в Исфахане раздался взрыв на производстве боеприпасов Минобороны страны Читать далее –>
  • "Неудачная атака": в Минобороны Ирана подтвердили взрыв на производстве боеприпасов из-за нападения беспилотников Читать далее –>
  • Взрывы и атаки беспилотников: что происходит в Иране Читать далее –>
  • Новые взрывы и боевая авиация в небе – израильский офицер о ситуации в Иране Читать далее –>
  • Украинка стала жертвой теракта в Израиле: СМИ обнародовали ее имя. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
13к
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