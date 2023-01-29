Взрывы в Иране и украинская жертва теракта в Израиле: главные новости ночи 29 января

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 29 января:
- "Бавовна" в Иране: в Исфахане раздался взрыв на производстве боеприпасов Минобороны страны Читать далее –>
- "Неудачная атака": в Минобороны Ирана подтвердили взрыв на производстве боеприпасов из-за нападения беспилотников Читать далее –>
- Взрывы и атаки беспилотников: что происходит в Иране Читать далее –>
- Новые взрывы и боевая авиация в небе – израильский офицер о ситуации в Иране Читать далее –>
- Украинка стала жертвой теракта в Израиле: СМИ обнародовали ее имя. Читать дальше –>
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