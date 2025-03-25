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Взрывы в Изюме и подробности переговоров США и РФ: главные новости ночи 25 марта 2025 года

Взрывы в Изюме и подробности переговоров США и РФ: главные новости ночи 25 марта 2025 года

Переговоры между США и Россией продолжаются / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 марта 2025 года:

  • Украинская делегация остается в Саудовской Аравии еще на день для переговоров с представителями США — СМИ Читать далее –>
  • Изюм оказался под атакой вражеских беспилотников — Синегубов Читать далее –>
  • Американские сенаторы призвали Трампа использовать замороженные активы России для давления на Москву — Reuters Читать далее –>
  • Конгресс США призывает к расследованию инцидента с доступом журналиста к чату администрации Трампа Читать далее –>
  • В Белом доме предполагают, что переговоры между США и Россией завершатся положительным заявлением — Reuters Читать далее –>

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