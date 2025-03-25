Взрывы в Изюме и подробности переговоров США и РФ: главные новости ночи 25 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 марта 2025 года:
- Украинская делегация остается в Саудовской Аравии еще на день для переговоров с представителями США — СМИ Читать далее –>
- Изюм оказался под атакой вражеских беспилотников — Синегубов Читать далее –>
- Американские сенаторы призвали Трампа использовать замороженные активы России для давления на Москву — Reuters Читать далее –>
- Конгресс США призывает к расследованию инцидента с доступом журналиста к чату администрации Трампа Читать далее –>
- В Белом доме предполагают, что переговоры между США и Россией завершатся положительным заявлением — Reuters Читать далее –>
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