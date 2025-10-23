- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2251
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Киеве и заявления Трампа: главные новости ночи 23 октября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 октября 2025 года:
Россия ударила по Украине: где прогремели взрывы Читать далее –>
В Киеве в результате ночной атаки РФ пострадали по меньшей мере четыре человека Читать далее –>
Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным Читать далее –>
Трамп о санкциях против России: "Я почувствовал, что пора" Читать далее –>
Трамп о переговорах: "Надеюсь, Путин и Зеленский станут благоразумными" Читать далее –>