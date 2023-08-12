Взрывы в Крыму и нюансы с обучением украинских пилотов на F-16: главные новости ночи 12 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 12 августа 2023:
- В Крыму прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Байден настроен выполнить обещание Украине: в Госдепе рассказали об обучении украинских пилотов на F-16 Читать далее –>
- Белый дом не будет стесняться: обещают просить еще денег для Украины у Конгресса Читать дальше –>
- Принудительная эвакуация в Харьковской области: сколько спасли детей Читать дальше –>
- 58 стран поддерживают формулу мира Зеленского — Ермак Читать далее –>
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