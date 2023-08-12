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Взрывы в Крыму и нюансы с обучением украинских пилотов на F-16: главные новости ночи 12 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1213
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Крыму и нюансы с обучением украинских пилотов на F-16: главные новости ночи 12 августа 2023 года

Ночью в Крыму было громко / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 12 августа 2023:

  • В Крыму прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Байден настроен выполнить обещание Украине: в Госдепе рассказали об обучении украинских пилотов на F-16 Читать далее –>
  • Белый дом не будет стесняться: обещают просить еще денег для Украины у Конгресса Читать дальше –>
  • Принудительная эвакуация в Харьковской области: сколько спасли детей Читать дальше –>
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Дата публикации
Просмотры
1213
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