Взрывы в Мелитополе и "бавовна" в Курске: главные новости ночи 6 апреля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные события ночи 6 апреля:
- В Курской области РФ произошла "бавовна": очевидцы видели вспышку в небе Читать далее –>
- Ночный ужас для оккупантов в Мелитополе: во временно оккупированном городе раздалось сразу несколько сильных взрывов Читать далее –>
- Коллаборанты и организаторы "референдума": в Мелитопольском районе 700 человек согласились на сотрудничество с врагом Читать далее –>
- В ЕС согласовали передачу снарядов Украине: какие вызовы возникают — СМИ Читать далее –>
- Путин ссылается на концепцию "терроризма", чтобы оправдать репрессии на оккупированных территориях — ISW Читать далее –>
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