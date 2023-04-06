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Взрывы в Мелитополе и "бавовна" в Курске: главные новости ночи 6 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4900
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Мелитополе и "бавовна" в Курске: главные новости ночи 6 апреля 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные события ночи 6 апреля:

  • В Курской области РФ произошла "бавовна": очевидцы видели вспышку в небе Читать далее –>
  • Ночный ужас для оккупантов в Мелитополе: во временно оккупированном городе раздалось сразу несколько сильных взрывов Читать далее –>
  • Коллаборанты и организаторы "референдума": в Мелитопольском районе 700 человек согласились на сотрудничество с врагом Читать далее –>
  • В ЕС согласовали передачу снарядов Украине: какие вызовы возникают — СМИ Читать далее –>
  • Путин ссылается на концепцию "терроризма", чтобы оправдать репрессии на оккупированных территориях — ISW Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4900
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