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Взрывы в Николаеве и обсуждение предстоящего саммита НАТО: главные новости ночи 10 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3572
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Николаеве и обсуждение предстоящего саммита НАТО: главные новости ночи 10 июля 2023 года

Ночью в Николаеве было неспокойно / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 июля 2023 года:

  • Членство Украины в НАТО и предоставление F-16: Эрдоган пообщался с Байденом Читать далее –>
  • В Николаеве раздались взрывы Читать далее –>
  • Это НАТО не готово принять Украину — Волкер Читать далее –>
  • Решение Путина не ликвидировать НПК "Вагнера" создало для него и его соратников неудобное положение — ISW Читать далее –>
  • Вильнюсский саммит НАТО должен озвучить конкретное содержание вступления Украины в Альянс — представительница Франции Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3572
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