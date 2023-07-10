Взрывы в Николаеве и обсуждение предстоящего саммита НАТО: главные новости ночи 10 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 июля 2023 года:
- Членство Украины в НАТО и предоставление F-16: Эрдоган пообщался с Байденом Читать далее –>
- В Николаеве раздались взрывы Читать далее –>
- Это НАТО не готово принять Украину — Волкер Читать далее –>
- Решение Путина не ликвидировать НПК "Вагнера" создало для него и его соратников неудобное положение — ISW Читать далее –>
- Вильнюсский саммит НАТО должен озвучить конкретное содержание вступления Украины в Альянс — представительница Франции Читать далее –>
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