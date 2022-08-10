Взрывы в Николаеве и Запорожье и поддержка США, Британии и Франции: главные новости ночи 10 августа

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Взрывы в Николаеве и Запорожье и поддержка от США, Британии и Франции: главные новости ночи 10 августа

В Николаеве раздались взрывы. Читать дальше –>

Вчера поздно вечером, около 23:00, вблизи Запорожья был слышен громкий звук взрыва. По предварительной информации, это результат работы противовоздушной обороны ВСУ, сбившей вражескую ракету. Читать дальше –>

Президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре подтвердили готовность поддерживать Украину в войне против РФ столько, сколько потребуется. Читать дальше –>

В Белом доме прокомментировали серию мощных взрывов на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым). Читать дальше –>

Правительство США объявило о выделении Украине многомиллионного транша для разминирования территорий, загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами в результате российского вторжения. Читать дальше –>

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