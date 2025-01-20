Взрывы в России и заявления Трампа: главные новости ночи 20 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- "Прикиньте, БПЛА!": россияне шокированы беспилотниками в Калужской области Читать далее –>
- Трамп пообещал остановить войну в Украине Читать далее –>
- Рассекречивание документов об убийстве Кеннеди и возобновлении работы TikTok в США: заявления Трампа перед инаугурацией Читать далее –>
- Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным — CNN Читать далее –>
- Дроны донимают аэродром в Казани и авиационный завод — мониторинговые каналы Читать далее –>
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