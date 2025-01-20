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Взрывы в России и заявления Трампа: главные новости ночи 20 января 2025 года

Взрывы в России и заявления Трампа: главные новости ночи 20 января 2025 года

Дональд Трамп высказался перед инаугурацией / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • "Прикиньте, БПЛА!": россияне шокированы беспилотниками в Калужской области Читать далее –>
  • Трамп пообещал остановить войну в Украине Читать далее –>
  • Рассекречивание документов об убийстве Кеннеди и возобновлении работы TikTok в США: заявления Трампа перед инаугурацией Читать далее –>
  • Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным — CNN Читать далее –>
  • Дроны донимают аэродром в Казани и авиационный завод — мониторинговые каналы Читать далее –>

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Что первым сделает Трамп после своей инаугурации?

Что первым сделает Трамп после своей инаугурации?

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