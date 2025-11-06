ТСН в социальных сетях

Взрывы в России и заявления Трампа: главные новости ночи 6 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 ноября 2025 года:

  • «Золотое время для Америки»: Дональд Трамп об экономике США Читать далее –>

  • Трамп заявил, что Путин просил его "завершить войну в Украине" Читать дальше –>

  • Трамп пропустит саммит G20 и требует исключить ЮАР из "двадцатки" Читать далее –>

  • Взрывы в Волгограде и под Тулой: атака дронов Читать дальше –>

  • В Покровске продолжаются городские бои: ситуация остается крайне напряженной – Мирошников Читать далее –>

