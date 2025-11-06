- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2480
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в России и заявления Трампа: главные новости ночи 6 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 ноября 2025 года:
«Золотое время для Америки»: Дональд Трамп об экономике США Читать далее –>
Трамп заявил, что Путин просил его "завершить войну в Украине" Читать дальше –>
Трамп пропустит саммит G20 и требует исключить ЮАР из "двадцатки" Читать далее –>
Взрывы в Волгограде и под Тулой: атака дронов Читать дальше –>
В Покровске продолжаются городские бои: ситуация остается крайне напряженной – Мирошников Читать далее –>