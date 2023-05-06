Взрывы в украинских городах и ситуация в Бахмуте: главные новости ночи 6 мая 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 6 мая 2023 года:
- Потери ППК "Вагнера" в Бахмуте предлагают украинцам возможности для плодотворных контратак — ISW Читать далее –>
- РФ попрали осаду Бахмута в пользу подготовки к украинскому контрнаступлению — ISW Читать далее –>
- Громкие звуки взрывов были слышны днепрянам Читать далее –>
- В Херсоне и на Донбассе раздаются взрывы Читать далее –>
- Враг обстрелял берег водохранилища осветительными боеприпасами — Никопольский РВА Читать далее –>
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