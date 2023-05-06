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Взрывы в украинских городах и ситуация в Бахмуте: главные новости ночи 6 мая 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в украинских городах и ситуация в Бахмуте: главные новости ночи 6 мая 2023 года

Украинские военные могут воспользоваться уходом "Вагнера" / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 6 мая 2023 года:

  • Потери ППК "Вагнера" в Бахмуте предлагают украинцам возможности для плодотворных контратак — ISW Читать далее –>
  • РФ попрали осаду Бахмута в пользу подготовки к украинскому контрнаступлению — ISW Читать далее –>
  • Громкие звуки взрывов были слышны днепрянам Читать далее –>
  • В Херсоне и на Донбассе раздаются взрывы Читать далее –>
  • Враг обстрелял берег водохранилища осветительными боеприпасами — Никопольский РВА Читать далее –>

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