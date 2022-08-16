Взрывы в Запорожье и Харькове и мощные канадские санкции против России: главные новости ночи 16 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 16 августа:
- В Запорожье были слышны звуки взрывов. Читать дальше –>
- В Харькове прогремели взрывы. Читать дальше –>
- Ночью в 02:15 обстреляно сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. Читать дальше –>
- В рамках экономических санкций против РФ за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокировано российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долл. США). Читать дальше –>
- Министр обороны Украины Алексей Резников искренне поблагодарил Латвию за поддержку, ведь гаубицы, полученные из этой страны в качестве поддержки, уже показывают боевые результаты. Читать дальше –>
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы