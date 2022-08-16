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Взрывы в Запорожье и Харькове и мощные канадские санкции против России: главные новости ночи 16 августа

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Взрывы в Запорожье и Харькове и мощные канадские санкции против России: главные новости ночи 16 августа

Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 16 августа:

  • В Запорожье были слышны звуки взрывов. Читать дальше –>
  • В Харькове прогремели взрывы. Читать дальше –>
  • Ночью в 02:15 обстреляно сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. Читать дальше –>
  • В рамках экономических санкций против РФ за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокировано российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долл. США). Читать дальше –>
  • Министр обороны Украины Алексей Резников искренне поблагодарил Латвию за поддержку, ведь гаубицы, полученные из этой страны в качестве поддержки, уже показывают боевые результаты. Читать дальше –>

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