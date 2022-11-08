Взрывы в Запорожье и выборы в Конгресс в США: главные новости ночи 8 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 8 ноября 2022 года:
- В Запорожье ночью раздались взрывы. Читать дальше –>
- Байден прокомментировал выборы в Конгресс в надежде на победу демократов. Читать дальше –>
- Лидер республиканцев в Палате представителей поддержал Украину перед выборами. Читать дальше –>
- В Госдепе убеждают, что США солидарны с Украиной по переговорам с Россией. Читать дальше –>
- США не разрешат вмешиваться в выборы — в Госдепе ответили "повару Путина". Читать дальше –>
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