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Взрывы в Запорожье и выборы в Конгресс в США: главные новости ночи 8 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2369
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Запорожье и выборы в Конгресс в США: главные новости ночи 8 ноября 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 8 ноября 2022 года:

  • В Запорожье ночью раздались взрывы. Читать дальше –>
  • Байден прокомментировал выборы в Конгресс в надежде на победу демократов. Читать дальше –>
  • Лидер республиканцев в Палате представителей поддержал Украину перед выборами. Читать дальше –>
  • В Госдепе убеждают, что США солидарны с Украиной по переговорам с Россией. Читать дальше –>
  • США не разрешат вмешиваться в выборы — в Госдепе ответили "повару Путина". Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
2369
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