Взрывы во временно оккупированном Донецке и переговоры советника Байдена с россиянами: главные новости ночи 7 ноября 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 7 ноября 2022 года:
- Главный советник Байдена в течение месяцев вел конфиденциальные разговоры с помощниками Путина – The Washington Post. Читать дальше –>
- Meta готовится уволить тысячи сотрудников впервые за 18 лет: что произошло. Читать дальше –>
- После масштабного увольнения Twitter просит некоторых работников вернуться. Читать дальше –>
- Во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание российские телеканалы. Читать дальше –>
- В оккупированном Донецке прогремели взрывы в центре города: вспыхнул масштабный пожар. Читать дальше –>
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