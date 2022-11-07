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Взрывы во временно оккупированном Донецке и переговоры советника Байдена с россиянами: главные новости ночи 7 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3723
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы во временно оккупированном Донецке и переговоры советника Байдена с россиянами: главные новости ночи 7 ноября 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 7 ноября 2022 года:

  • Главный советник Байдена в течение месяцев вел конфиденциальные разговоры с помощниками Путина – The Washington Post. Читать дальше –>
  • Meta готовится уволить тысячи сотрудников впервые за 18 лет: что произошло. Читать дальше –>
  • После масштабного увольнения Twitter просит некоторых работников вернуться. Читать дальше –>
  • Во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание российские телеканалы. Читать дальше –>
  • В оккупированном Донецке прогремели взрывы в центре города: вспыхнул масштабный пожар. Читать дальше –>

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Просмотры
3723
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