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Взрывы, воздушные тревоги и присутствие американских военных в Украине: главные новости ночи 18 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3435
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы, воздушные тревоги и присутствие американских военных в Украине: главные новости ночи 18 апреля 2023 года

Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 18 апреля 2023 года:

  • В Украине "покраснело" больше областей из-за воздушной тревоги: Славянск под обстрелом Читать далее –>
  • В Херсоне раздаются взрывы Читать далее –>
  • В Белгородской области в небе заметили странное сияние и НЛО Читать далее –>
  • Беспокойная ночь в Украине: движение беспилотников и работа ПВО — соцсети Читать далее –>
  • Американские военные присутствуют в Украине: Пентагон назвал причину Читать далее –>

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3435
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