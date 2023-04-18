Взрывы, воздушные тревоги и присутствие американских военных в Украине: главные новости ночи 18 апреля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 18 апреля 2023 года:
- В Украине "покраснело" больше областей из-за воздушной тревоги: Славянск под обстрелом Читать далее –>
- В Херсоне раздаются взрывы Читать далее –>
- В Белгородской области в небе заметили странное сияние и НЛО Читать далее –>
- Беспокойная ночь в Украине: движение беспилотников и работа ПВО — соцсети Читать далее –>
- Американские военные присутствуют в Украине: Пентагон назвал причину Читать далее –>
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