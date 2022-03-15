Washington Post: Проиграет ли войну Путин? Американский политолог Фукуяма настроен оптимистично

Фрэнсис Фукуяма, американский политолог, всколыхнул мир новой статьей, в которой прогнозирует: "Россия идет к полному поражению в Украине".

Фукуяма утверждает, что Путин сильно просчитался, недооценив решимость Украины сопротивляться оккупации, кроме того, на это у него нет и достаточно военных ресурсов, чтобы подчинить себе всю страну. Все это происходит на фоне опасений, что глава Кремля находится в ярости, поэтому продолжает эскалацию и увеличивает количество жертв среди гражданского населения и уничтожает инфраструктуру. В то время как Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ситуация "неотложная", Фукуяма сохраняет оптимизм, и только по поводу быстрого поражения России. Он предполагает, что такой результат может иметь исторические долгосрочные последствия для всего мира: поражение России выведет из упадка мировую демократию, а дух свободы 1989 будет жить благодаря храбрым украинцам.

Рост неолиберального авторитаризма по всему миру – в частности, и у нас дома – заставил некоторых усомниться в этом тезисе. Так что в интервью попросили Фукуяму, у которого вскоре выйдет новая книга о борьбе либерализма, рассказать о своем оптимизме в отношении Украины и будущего демократии.

Грег Сарджент (корреспондент): Почему мы не должны верить в то, что Россия в конце концов уничтожит Украину путем массовой бойни, требуя какой-либо капитуляции Зеленского с последующей частичной оккупацией и яростным сопротивлением?

Фрэнсис Фукуяма (американский политолог): В России нет достаточно военнослужащих, чтобы оккупировать Украину и довести ее до точки, где она пошла бы на уступки. Это страна с населением в 40 миллионов, и Путин уже отправил подавляющую часть своих войск. Россиянам очень дорого держать такую ​​осаду. Каждый день они теряют большое количество бронетехники, людей, боеприпасов. Боевой дух русской армии очень низок.

Грег Сарджент (корреспондент): Так что Вы предполагаете, что наступит момент явного поражения России? Как это может выглядеть?

Френсис Фукуяма (американский политолог): Есть вероятность, что в определенный момент все станет немного похожим на Сталинград, когда немцам пришлось отступать из этого города: они не могут пополнить силы, отойти с занимаемых ими позиций или их просто уничтожат.

Грег Сарджент (корреспондент): Вы пишете, что вторжение России уже нанесло огромный ущерб мировым авторитарным правым популистам.

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Фрэнсис Фукуяма (американский политолог): Популистской политике была введена определенная нравственная ясность. Ведь многие из них, в частности, Дональд Трамп, сделали вид, что они действительно голос народа и координируют демократические порывы. В тоже время они флиртуют с открытым авторитаризмом, который теперь превратился в ужасную войну, где все видят, что эта политика ведет к военной агрессии, гибели невинных людей. Вот почему каждый из них, кроме Трампа, очевидно, пытался отказаться от поддержки, которую они оказали Путину. Именно по этой причине каждый из них – за исключением, очевидно, Трампа – пытается отказаться от поддержки, которую они оказали Путину.

Грег Сарджент (корреспондент): Такие демагоги, как Такер Карлсон, Джей Ди Венс и другие действительно потеряли свою идеологическую опору. Они знают, что должны выражать обеспокоенность по поводу Украины, но хотят продолжать утверждать, что в правом национализме нет ничего плохого и что мы не должны полагаться на любой международный порядок для решения подобных проблем. Наступает ли момент, когда многие на Западе понимают, зачем нам нужен либеральный международный порядок?

Фрэнсис Фукуяма (американский политолог): У меня есть общая теория по этому популистскому моменту. Она связана с изменением поколений. Людям действительно нравится жить в либеральных обществах после того, как они пережили либо ужасный националистический конфликт (как во время двух мировых войн 20 века), либо им пришлось жить в авторитарной диктатуре (как жителей Восточной Европы и бывшего Советского Союза при коммунизме). Этот цикл вернулся, и появилось целое новое поколение людей, которые не ценят либеральную демократию, потому что они не опробовали альтернативы.

Грег Сарджент (корреспондент): Вы пишете, что поражение России возродит демократический дух по всему миру. Значит ли это, что мы должны с оптимизмом смотреть, что это поражение приведет к возрождению либерального международного порядка?

Фрэнсис Фукуяма (американский политолог): Мое личное мнение состоит в том, что если людей заставить ценить такие институты, как НАТО, и тот факт, что они живут в либеральных демократиях, вероятно, это повысит солидарность, которую испытывают эти демократии. Вызовы не останавливаться на Путине - есть Китай и целая куча меньших диктаторов по всему миру. Надеюсь, мы разработаем механизмы сотрудничества, посредством которых демократии смогут снова стать взаимной поддержкой.

Грег Сарджент (корреспондент): Вы считаете, что победа западного либерализма создаст некую "скуку" по миру, в котором решаются большие вопросы, и "ностальгию" по миру в грандиозном сражении идей. Интересно, наблюдаем ли мы что-нибудь подобное в чрезвычайной поддержке Украины на Западе? Это массовое принятие этой возможности снова может стать одной из сторон идеологической борьбы.

Фрэнсис Фукуяма (американский политолог): Я считаю именно так. Дух 1989 года уснул, и теперь он просыпается снова. Я думаю, что европейцам нравится идея борьбы за справедливость. За последние 30 лет у них не было ничего, кроме потребления и бездумных занятий среднего класса. Кстати, я думаю, что большая часть этого правого популизма руководствуется той же скукой.

Грег Сарджент (корреспондент): Интересно, отражает ли это фундаментальный недостаток либеральных демократических капиталистических обществ.

Фрэнсис Фукуяма (американский политолог): Либерализм – это доктрина, которая намеренно говорит: "цель политики не в том, чтобы служить на пользу с целью улучшения жизни, определяемой религиозной доктриной, потому что мы не можем быть уверены, что это такое. А значит, мы соглашаемся терпеть людей, которые очень отличаются от нас". Это означает, что каждое либеральное общество имеет меньшее чувство сообщества, чем общество, основанное на одной религии или единой этнонационалистической традиции. Либерализм по замыслу не дает людям тесного братства или сестричества со своими согражданами.

Грег Сарджент (корреспондент): Насколько вы настроены на то, что рост нелиберализма во всем мире в итоге не достигнет того, чего они боятся?

Фрэнсис Фукуяма (американский политолог): Если рассматривать долгосрочную историческую перспективу, то либерализм в той или иной форме существует с середины XVII века в ответ на религиозные войны в Европе. Он возродился в 19-м и начале 20-го века с ростом европейского национализма. В 1945 году все выглянули из своих окопов и поняли: "Может быть, либерализм не такая уж плохая вещь, в конце концов. Потому что национализм довольно ужасен". Возможно, нам придется пройти еще раз через подобный цикл, когда альтернативы либерализму будут изучены, а затем приведут к катастрофе. Иногда история устроена именно так. Это не линейный процесс. Вы должны пройти через эту борьбу, прежде чем люди оценят то, что у них есть.

Грег Сарджент (корреспондент): Похоже, что у вас есть по крайней мере определенный оптимизм – поражение России может привести к достижению цели – избежать катаклизмов, которые мы наблюдали в прошлом?

Фрэнсис Фукуяма (американский политолог): Думаю, что это может стать напоминанием о том, каковы альтернативы либерализму. Надеюсь, что нам не придется проходить полный цикл ужаса, как это было в 20 веке.

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