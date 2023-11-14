Washington Post: Украина может столкнуться с реальностью, что ей нужно вести переговоры с РФ

В издании отмечают, что для Украины "в военном плане еще не все потеряно".

Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне, и это подлинная опасность для Украины, зависимой от посторонних поставок и поддержки.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

По мнению журналистов, Путин явно надеется исчерпать терпение Запада, материальные и кадровые резервы Украины – возможно, также желая видеть бывшего президента Дональда Трампа избранным снова. А избрание Трампа может ослабить желание США поддерживать Украину.

"В конце концов Украина может столкнуться с реальностью, что ей нужно вести переговоры с российским врагом, готовым бесконечно жертвовать деньгами и жизнями на поле боя. Эта точка еще не достигнута, но Запад должен дать Украине рычаги влияния для достижения наилучшей из возможных соглашений, если придет время. И этот рычаг означает сохранение шанса Украины выжить и развиваться как процветающая европейская демократия, а не вассал Кремля", – говорится в статье.

В военном плане для Украины не все потеряно

В издании отмечают, что для Украины "в военном плане еще не все потеряно".

Украина открыла коридор для перевозки зерна, отбросив российские ВМС ракетами и ударами беспилотников. В наземных боях ВСУ нанесли огромный ущерб российской бронетехнике и личному составу. В боях за Авдеевку потери россиян за один день достигали 900 человек.

Раньше мы писали, почему в Кремле заговорили о переговорах и чего действительно стремится РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября заявил, что власти не намерены садиться за стол переговоров с Россией.

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