World Press Photo цинично объединила изображения жертвы войны и российского оккупанта: реакция МИД

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

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В МИД Украины назвали плачевным решение жюри некоммерческой организации World Press Photo создать «тандем» из двух фото, на которых изображен травмированный войной украинский ребенок и солдат российской оккупационной армии.

Об этом написал в сети Х спикер украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.

«Решение World Press Photo создать „тандем“ из двух фотографий, на которых изображен украинский ребенок, травмированный войной, и солдат российской армии — жалкое. Это самый плохой пример фальшивой моральной эквивалентности между агрессором и тем, кто защищает от агрессии», — говорится в сообщении.

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МИД Украины присоединился к осуждению, которое высказала Ассоциация профессиональных фотографов Украины, и призвал высказаться по этому поводу всех профессионалов и ассоциации, признающих абсурдность отождествления жертв и преступников.

«У украинского ребенка не было выбора — на его страну напали несправедливо. Сравнивать ее страдания с оккупантами, решившими вести захватническую войну, безнравственно», — подчеркнул спикер украинского МИД.

Ранее стало известно, что на ежегодном конкурсе документальной фотографии World Press Photo 2025 в категории «Одиночные фотографии» от Европы жюри поставило около двух фотографий, которые назвали «визуальной парой», передающей боль и страдания людей из-за войны.

На фото немецкого фотографа Флориана Бахмайера Beyond the Trenches — шестилетняя Ангелина из Купянска, которая была эвакуирована из-под обстрелов и теперь страдает паническими атаками. В тандеме к этому фото жюри конкурса поставило работу российской фотографки Нанны Гайтманн Underground Field Hospital. Снимок, сделанный в стабпункте на стороне россиян.

Напомним, после того, как президент РФ Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести выборы, в украинском МИД выразили контрпредложение.