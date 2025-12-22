WP: Российская экономика слабее, чем когда-либо — стоит ли ждать коллапса

Экономика на грани: почему 2026 год может стать решающим для режима Путина / © ТСН.ua

Реклама

Российская экономика продолжает иметь силу для ведения войны, но она может сломаться в 2026 году.

Что нужно для того, чтобы путинская экономика войны потерпела крах, выяснял The Washington Post.

Даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, что у России преимущество в войне против Украины, экономисты говорят, что позиции РФ слабее, чем когда-либо, поскольку Кремль потратил большую часть наличных резервов и заемных средств, которые подпитывали его военные расходы. По мнению западных экономистов, с которыми разговаривали журналисты издания, у Кремля впереди еще большие проблемы.

Реклама

Перспективы лишь ухудшатся, поскольку новые жесткие санкции против российского нефтяного сектора усилят дефицит средств, что может привести к банковскому кризису в следующем году, даже несмотря на то, что Путин придерживается жесткой позиции в переговорах по прекращению войны.

«Банковский кризис возможен. … Кризис неплатежей возможен. Я не хочу думать о продолжении войны или эскалации», — сказал один российский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Во время встречи на прошлой неделе со своими немецкими и британскими коллегами в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что последние санкции ослабляют российскую экономику. «Мы должны продолжать эти усилия и поддерживать давление», — сказал он.

По данным Reuters, доходы от нефти и газа, имеющие решающее значение для российского бюджета, упадут на 49% в декабре по сравнению с предыдущим годом на фоне новых санкций и падения цен на нефть. Это в свою очередь приведет к углублению дефицита бюджета, даже несмотря на то, что военные расходы выросли до рекордно высокого уровня, достигнув 149 миллиардов долларов за первые три квартала этого года.

Реклама

«(Российская — Ред.) Нефтедобывающая промышленность сползает до кризиса, и последние санкции ускорят этот процесс», — сказал Крейг Кеннеди, бывший вице-председатель Bank of America Merrill Lynch, который сейчас работает в Центре российских и евразийских исследований Гарвардского университета имени Дэвиса.

Новые санкции были «агрессивным шагом, который несет еще больше проблем», — добавил Кеннеди. «Вы можете продолжать повышать налоги для рядовых россиян или занимать еще больше, чтобы покрыть растущий дефицит. Но вы спрашиваете себя: делает ли это моя переговорная позиция сильнее или слабее? Это однозначно делает Россию слабее».

Возрастающие расходы

Еще до того, как новые санкции начали глубже сокращать корпоративные и бюджетные доходы, российская экономика шла к рецессии. Центральный банк РФ был вынужден повысить процентные ставки до рекордно высокого уровня — более 20 процентов, чтобы сдержать безумную инфляцию.

Высокие процентные ставки, которые сейчас снизились до 16,5%, начали сдерживать инфляцию, но все еще поглощают доходы компаний и денежные резервы. В результате инвестиции остановились, производство в некоторых секторах резко сократилось, а неплатежи резко выросли по всей экономике.

Реклама

«Российская экономика извлекала выгоду от многих положительных факторов, таких как высокие мировые цены на сырьевые товары и бум, обусловленный затратами. И большинство этих факторов исчезли, и именно поэтому Россия сейчас находится в самом плохом положении с начала войны», — сказал Янис Клюге, экономист Немецкого института международных дел и безопасности.

Безнадежный долг

Экономисты говорят, что массовое расширение корпоративного кредитования Россией в первые три года войны в сочетании с длительным периодом высоких процентных ставок привело к глубоким проблемам в банковской системе.

Официальные данные центрального банка показывают, что доля проблемных кредитов в секторе корпоративного кредитования составляет чуть менее 5 процентов, что все еще далеко от любого уровня, который мог бы спровоцировать кризис, но это не учитывает кредитование ослабленного военно-промышленного комплекса.

Согласно анализа данных центрального банка, кредитование оборонного сектора составляет почти четверть от общего объема корпоративных рублевых ссуд и составляет чуть более 202 миллиардов долларов. «Это большой черный бассейн плохо регулируемого, непрозрачного долга, который находится посреди банковской системы», — сказал Кеннеди.

Реклама

Сами российские банкиры в начале этого года бьют тревогу из-за роста уровня проблемных кредитов, скрытых в банковской системе. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, публично предупредил, что многие компании находятся в «преддефолтной ситуации».

Даже опираясь на официальные данные, один связанный с Кремлем аналитический центр, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, заявил в этом месяце, что Россия может столкнуться с системным банковским кризисом до октября 2026 г., если проблемные кредиты будут продолжать расти, а вкладчики начнут массово снимать средства.

Когда-то «дойная корова» российской экономики, «Газпром» в прошлом году понес чистый ущерб в размере 12,9 миллиарда долларов.

Он потратил свои денежные резервы, которые в начале 2022 года составляли 27 миллиардов долларов, а сейчас составляют всего от 6 до 8 миллиардов долларов, в то же время он также прибавил более 20 миллиардов долларов дополнительного долга.

Реклама

Российская нефтяная промышленность также сталкивается с растущим кризисом.

Более широкие проблемы

Экономические проблемы России начинают проникать в широкие круги населения. Российские потребители начали затягивать пояса, сократив расходы на одежду на 8,7 процента в начале декабря по сравнению с предыдущим годом, на товары для дома — на 8,8 процента, а на здоровье и красоту — на 5,9 процента.

Бунта не будет

В то же время, несмотря на растущие трудности, с которыми сталкивается российское население, мало кто в московской элите ожидает, что экономические проблемы перерастут в социальные беспорядки или что это повлияет на расчеты Путина.

«Рост экономических проблем не приведет к социальным или политическим проблемам», — сказал российский ученый, близкий к высокопоставленным кругам в Кремле.

Реклама

Напомним, что ЕС продлил экономические санкции против России.