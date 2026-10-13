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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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WP слило "инсайд" о мирном плане с территориальными уступками: у Зеленского ответили, как все на самом деле

В Офисе президента прокомментировали сообщения о якобы совместном мирном плане США и Европы. Дмитрий Литвин подчеркнул, что речь идет только о видении части американской переговорной команды.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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США – Украина – РФ

США – Украина – РФ / © ТСН

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал публикацию западных СМИ о якобы подготовке США и европейскими странами масштабного плана завершения войны, который, среди прочего, предусматривает территориальный компромисс.

Слова советника президента приводит "Украинская правда".

По его словам, изложенная в статье информация не является согласованной позицией США и Европы, а отражает видение части американской переговорной команды.

«Это не "США и европейские страны". Это изложение взгляда части американской команды на встрече во Флориде, где были американцы, украинцы, европейцы. Неплохой пиар американской стороны», - заявил Литвин.

Советник уточнил, что речь идет о переговорах 9 октября в Майами, в которых принимали участие представители Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Встречу организовали спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Именно в ходе этих переговоров, по данным The Washington Post, американская сторона призвала Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и предупредила о предстоящем дизельном соглашении Дональда Трампа с Россией.

Что The Washington Post писала о возможном соглашении

Издание утверждало, что американские переговорщики работают над более широким пакетом, который должен объединить вопросы восстановления Украины, гарантий безопасности, будущих экономических отношений с Россией и территориального урегулирования.

Одним из возможных пунктов называлось прекращение боевых действий по нынешней линии фронта. По такому сценарию Киев должен фактически согласиться с российским контролем над частью оккупированных территорий, не признавая их юридически российскими.

Другим элементом могут стать гарантии безопасности для Украины, сравнимые американским чиновником с принципом 5-й статьи НАТО, а также механизм масштабного послевоенного восстановления.

В материале также говорилось о возможном экономическом сближении России и Европы после окончания войны. Среди вариантов – новая энергетическая договоренность, долгосрочный доступ РФ к европейскому рынку и постепенная отмена санкций.

В то же время ключевым противоречием между Вашингтоном и Киевом остаются украинские удары по российским НПЗ. По данным WP, американская сторона неоднократно просила прекратить их, в то время как для Украины такие атаки остаются одним из важных инструментов давления на российскую экономику.

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