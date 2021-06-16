WP заявила о споре в администрации США из-за отмены санкций в отношении "Северного потока-2"

По данным издания, Госдеп предлагал оставить санкции против оператора Nord Stream 2. AG и его гендиректора, но Байден не согласился.

Решение американского президента Джо Байдена о смягчении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" вызвало "особые разногласия" в администрации США.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Washington Post.

Отмечается, что Государственный департамент во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном и его заместителями Венди Шерман и Викторией Нуланд рекомендовал ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода, не отказываясь от ограничений в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига.

Однако Байден не согласился с этим предложением, заявив, что такой шаг приведет к ухудшению отношений с Германией, ключевым союзником США, и поскольку строительство "Северного потока-2" завершено более чем на 90%, официальные лица Белого дома должны рассматривать проект как свершившийся факт, из-за которого не стоит ставить под угрозу американо-германские отношения.

Решение об отмене санкций вызвало гнев обеих партий в американском Конгрессе, и даже главный демократ в комитете Сената по международным отношениям присоединился к республиканцам, чтобы раскритиковать этот шаг. "Это решение создало неопределенность во многих уголках Европы, — объяснял свою позицию сенатор Роберт Менендес (Нью-Джерси). — Я против этого решения".

Отмечается, что критики трубопровода рассматривают его неизбежное завершение и ввод в эксплуатацию как большой геополитический переворот для Кремля.

Несмотря на разногласия по "Северному потоку-2", высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что Белый дом не собирается двигаться вперед.

"Госсекретарь Блинкен и другие высокопоставленные чиновники Госдепартамента разделяют убеждение президента в том, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны", — сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

"Однако санкции — это всего лишь один инструмент, и мы используем пространство, предоставленное частичным отказом от санкций, для участия в дипломатических переговорах с Германией, чтобы снизить риски, которые трубопровод представляет для европейской энергетической безопасности", — добавил он.

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

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