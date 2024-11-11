WP заявило о разговоре Трампа и Путина после выборов: в Кремле прокомментировали

Якобы Москва не имеет планов по разговору с новоизбранным президентом США.

В администрации диктатора РФ заявили, что Владимир Путин не имел телефонного разговора с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом после того, как состоялись выборы, — 7 ноября.

Об этом в комментариях РосСМИ заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он назвал "чистой выдумкой" информацию The Washington Post о телефонном разговоре двух политиков.

"Разговора между Путиным и Трампом, о котором недавно писала газета Washington Post, не было. Это ложная информация", — высказался спикер "фюрера".

По его словам, якобы сейчас конкретных планов по контактам Путина и Трампа нет.

Статья Washington Post

Американское издание со ссылкой на собственные источники сообщило, Трамп впервые после победы на выборах провел первый разговор с Путиной. Якобы во время разговора американский политик он посоветовал диктатору РФ не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

По информации издания, власти Украины были проинформированы о звонке Трампа в Путин и не возражали против проведения разговора. Впрочем, в украинском МИДе заявили, что Киев не был проинформирован о разговоре Трампа с Путиным.

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