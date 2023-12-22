В Кремле заявили назвали статью The Wall Street Journal о том, что главаря ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина ликвидировала "правая рука Путина", "бульварным чтивом".

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

"Вряд ли эти "утки" нуждаются в комментариях. В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal очень любит заниматься производством pulp fiction", — высказался Песков.

По его словам, в Кремле "видели этот материал, но не хотели бы это комментировать". Мол, подобные материалы "вряд ли поддаются комментированию".

Публикация WSJ о ликвидации Пригожина

Издание WSJ раскрыло подробности громкого убийства предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Отмечается, что его ликвидацию организовал директор ФСБ и глава Совбеза России Николай Патрушев.

По данным WSJ, Патрушев начал предупреждать диктатора Владимира Путина об опасности от Пригожина летом 2022 года. Впрочем, глава Кремля не прислушивался, потому что "вагнеровцы" были успешными на фронте в Украине. Впрочем, все изменилось по окончании мятежа ПИК. Тогда Патрушев приступил к разработке плана убийства. По словам источников издания из западных спецслужб, Путину позже показали эти планы, и он не стал возражать.

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