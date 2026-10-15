WSJ назвало ключевое событие, которое испортило отношения Трампа и Зеленского

Зеленский и Трамп / © Associated Press

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Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским ухудшились с середины сентября после встречи на Генассамблее ООН.

Об этом пишет издание WSJ.

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«Последний виток напряжения между Трампом и Зеленским начался со встречи Нью-Йорка (в середине сентября — ред.). В течение месяца Трамп становился все более недовольным Зеленским», — говорится в публикации The Wall Street Journal.

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По информации журналистов, он был недоволен тем, что Украина использует американские ресурсы для атаки на российские энергообъекты.

В сентябре на ГА ООН в Нью-Йорке Трамп предлагал Зеленскому уехать в Москву для возобновления мирных переговоров, но получил отказ, сообщают источники медиа.

«Отношения Трампа и Зеленского находятся на низком уровне с момента их конфликта в Белом доме — в феврале 2025 года. Тогда Трамп отчитал Зеленского при подписании соглашения о совместной разработке украинских недр», — напомнило издание.

Что предшествовало

На днях США на время ослабили санкции на российский дизель. Это вызвало резкую критику со стороны Зеленского, назвавшего это «подарком Путину». В ответ Трамп заявил, что Украине «время избрать нового президента».

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В свою очередь Зеленский в интервью ABC News заявил: Украина готова организовать выборы, если Россия обеспечит полное прекращение огня на 60 дней.

«Пожалуйста, скажите Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней — и мы организуем выборы. Конечно, мы будем готовы к любому выбору нашего народа, именно украинского народа», — подчеркнул он.

Новость о соглашении между США и Россией о дизельном топливе также вызвала критику со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. Она поддержала позицию Зеленского, отметив, что приостановка санкций «обеспечивает Москву дополнительными доходами для ведения войны». Она сообщила, что министры иностранных дел стран Европы планируют утвердить самый масштабный пакет санкций против России с момента начала ее полномасштабного вторжения.

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