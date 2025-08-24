WSJ: Пентагон блокировал удары украинскими ракетам по России: ограничение действует с весны

Пентагон / © Associated Press

Реклама

Пентагон ввел непубличную процедуру, требующую согласования с министром обороны США перед каждым использованием Украины ракет ATACMS для ударов на российской территории. Эти ограничения вступили в силу в конце весны 2025 года.

Об этом пишет Wall Street Journal .

Американское издание сообщает, что Пентагон создал специальный механизм контроля, разработанный с участием замминистра обороны Элбриджа Колби. Теперь любой удар украинских сил с применением ракет ATACMS должен окончательно утверждать лично глава Пентагона Пит Гегсет. Таким образом, фактически Киев лишен возможности самостоятельно принимать решение об использовании этих дальнобойных систем против целей на территории России.

Реклама

Ограничения также затрагивают британские ракеты Storm Shadow, зависящие от американских разведывательных данных и технологических компонентов. Это означает, что эти средства могут быть использованы только по согласованию с Вашингтоном.

Еще в конце 2024 г. администрация Джо Байдена сняла большинство запретов на удары в пределах российской территории, в частности из-за активизации сотрудничества Москвы с Северной Кореей. Однако новая политика Пентагона фактически вернула ограничения, подвергнув сомнению эффективность предварительных договоренностей.

Находящийся у власти президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить в войне без возможности наносить удары по территории России. В то же время в Белом доме отмечают, что окончательное решение остается за Пентагоном, хотя не исключают, что позиция президента может измениться со временем.

Для Украины это означает существенное ограничение использования западных дальнобойных средств. Между тем, Киев активно разрабатывает собственные системы, в частности крылатые ракеты «Фламинго», способны поражать стратегические объекты глубоко на территории России.

Реклама

Напомним, что министр обороны США уволил руководителя Разведывательного управления из-за «потери доверия» после того, как доклад разведки опроверг заявления Трампа по удару по Ирану.