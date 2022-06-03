"Я благодарен, что позволили мне занять среди них место": Невзоров о получении украинского гражданства

"Я благодарен, что позволили мне занять среди них место": Невзоров о получении украинского гражданства

Российский журналист и блогер, бывший депутат Госдумы РФ Александр Невзоров подтвердил, что получил или скоро получит украинское гражданство.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Об украинском гражданстве. Без лишних слов. Все очень просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику). Это преступление. Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить. Преступник - Россия. Жертва - Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву ", — написал Невзоров и добавил, что встает на сторону жертвы.

Он подчеркнул, что благодарен "измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, которые позволили ему занять среди них место".

"Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора", — убежден бывший российский депутат.

Стоит отметить, что ранее СМИ со ссылкой на Антона Геращенко писали, что Александру Невзорову и его жене Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины "за выдающиеся достижения перед нашей страной". Однако на сайте Офиса президента такой указ по состоянию на 3 июня не опубликован.

Напомним, 23 марта против Александра Невзорова следственный комитет России возбудил дело за дискредитацию вооруженных сил России.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 100-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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