"Я больше рад, чем вы": Туск поздравил Мадьяра с исторической победой

В Польше обрадовались победе Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил лидера венгерской оппозиционной «Тисы» с победой на выборах в Венгрии.

Туск опубликовал короткий фрагмент своего телефонного звонка Петеру Мадьяру.

«Петер? Я так рад! Возможно, даже больше рад, чем вы, думаю, вы об этом знаете», — сказал Дональд Туск.

«Поздравляем снова в Европе», — написал польский премьер в текстовой подводке к видео.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Х написала, что страна возвращается в Европу.

«Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается к своему европейскому пути. Союз становится сильнее», — отметила она.

Выборы в Венгрии — последние новости

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,32% голосов на выборах в Венгрии лидирует Тиса. Партия Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, «Фидес» должна получить 55 мест, «Наша родина» — 6.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что признает поражение своей партии и поздравил своего соперника Петера Мадьяра с победой.

Лидер партии “Тиса” объявил о развороте внешней политики Венгрии. Основным приоритетом Мадьяра и его политсилы станет возобновление доверия внутри ключевых международных блоков. Он планирует отойти от политики «балансировки», которую годами проводил Виктор Орбан.

На фоне выбора Украина упразднила рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.

