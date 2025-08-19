"Я буду драться за этот дом": что думают украинцы об идее "обмена" Трампа и Путина

Донецкая область

В своем недавнем заявлении бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что мир между Украиной и Россией может быть достигнут путем «обмена территориями». Под этим, по оценкам экспертов и журналистов, подразумевается возможность передачи Луганской и Донецкой областей под контроль Кремля.

Об этом пишет The Washington Post.

Это заявление вызвало широкий резонанс не только в политических кругах, но и среди самих жителей Донбасса, ставших заложниками войны.

«Я буду драться за свой дом»

35-летний житель Белозерского Александр Булка признался, что возлагал большие надежды на саммит Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Он надеялся, что переговоры по крайней мере снизят количество обстрелов. Однако уже на следующий день после встречи он получил серьезные ранения в результате падения российской авиабомбы.

Его сосед по больничной койке, предприниматель Александр Петренко, рассказал, как российский беспилотник врезался в его автомобиль, когда он вместе с отцом пытался спасти товар из магазина. Это уже второе его ранение за время войны. Несмотря на все, мужчина категорически против идеи обмена: «Зачем нам уезжать отсюда? Многие мои друзья погибли».

Не менее категоричен был и украинский военный Юрий Зубков, получивший ранения во время боя во Временном Яру.

«Что вы хотите, чтобы я отдал свой дом кому-то другому? Я здесь родился, я здесь живу. Я буду сражаться за это место. Трамп должен понять, что это будет равносильно тому, если бы США отказались от Калифорнии», — сказал он журналистам.

«Мы уже потеряли дом, но не готовы потерять Украину»

33-летний Эдуард Сторик, эвакуировавшийся из Бахмута еще в 2022 году, теперь помогает вывозить мирных жителей из прифронтовых городов. Он считает, что громкие заявления о «мирных договоренностях» не будут иметь никаких реальных результатов.

«Я уже смирился с тем, что полностью лишился дома. Я бездомный. Но я не хочу, чтобы Донбасс отдали России», — подчеркнул мужчина.

Схожую позицию разделяют и жители Славянска. Юлия вместе со свекровью Ларисой эвакуировались в начале войны, но впоследствии вернулись домой.

«Донбасс — это Украина. Я не хочу ничего ни на что менять», — заявила Лариса.

Ее поддержала и 60-летняя Ирина Новакова: «Кто ему Донбасс отдаст? Никто этого не сделает. Нам здесь не нужна Россия. Нам нужно, чтобы Славянск был Украиной».

Напомним, по словам командира отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислава Бунятова с позывным «Осман» выполнения требования президента РФ Владимира Путина, которую он якобы озвучил на саммите с президентом США Дональдолм Трампом, о выводе украинских войск со всей территории Донецкой области в обмен на прекращение Украины.

По его словам, выход из Донбасса не гарантирует, что российская армия не продолжит агрессию в соседних Харьковской и Днепропетровской областях, чтобы затем предложить «обмен» этих территорий на признание оккупированных частью РФ.