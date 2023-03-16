"Я девочка-припевочка": диктатор Путин на встрече с олигархами процитировал частушку о Ленине

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с олигархами не сдержался, чтобы не процитировать частушку про советского вождя Ленина.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Пропагандисты РФ спросили у диктатора о внедрении рекламных технологий для развития бизнеса. На это Путин ни с того, ни с сего, взялся цитировать советскую пропаганду о "девочке-припевочке".

"Я девочка-припевочка, танцую и пою. Я Ленина не знаю, но я его люблю", — заявил диктатор Путин.

Напомним, Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что "в ближайшее время жителям европейских стран придется ездить в Россию и покупать там репу".

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