"Я его не пущу": Зеленский высказался о "посредничестве" Орбана в отношениях с Трампом

Зеленский заметил, что Орбану нечем давить на Путина, и что Украине нужны прямые отношения с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей 17 декабря, сообщает "Укринформ".

Зеленский сообщил, что у него было несколько встреч и разговоров с Трампом.

"Сейчас переходный период в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч, разговоров. Посредники в этом мне не нужны. Есть разные политики, которые пиарятся на этом", – высказался президент.

В этом контексте глава государства упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказав: "Я его и таких, как он, не пущу".

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны прямые отношения с США.

"Нам нужны прямые отношения с Соединенными Штатами. Мы сильная страна, мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина. У кого-то в Европе есть такой современный пример? Нет. У Орбана есть такая армия? Чем он будет давить на Путина? Анекдот? Улыбка? Пусть себе оставит", – заявил президент.

Зеленский также сообщил, что сейчас между его командой и командой Трампа продолжается активная работа.

"Это пока знакомство. Он не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических возможностей, пока не было инаугурации нового президента США. Пока этого не было, мы работаем с Белым домом, с президентом Байденом. Они сейчас увеличивают количество решений, пакетов. Жаль, что они увеличивают это сейчас, под конец срока (Байдена – ред.)", – заметил глава государства.

Он надеется, что команда Трампа будет поддерживать Украину и не остановит американскую помощь.

Кстати, 9 декабря Орбан встретился с Трампом в США, а уже 11 декабря провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, речь шла и об Украине.

Читайте также: