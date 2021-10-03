"Я еще ничего не решил": Зеленский загадочно прокомментировал сроки своего президентства

"Я еще ничего не решил": Зеленский загадочно прокомментировал сроки своего президентства

Президент еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не решил насчет второго президентского срока. Он объяснил свои слова относительно продолжительности президентства, пока не выполнит все обещания.

Слова Зеленского приводит пресс-служба "Слуги народа" на партийном сайте.

"Я ничего не решил о втором сроке. Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", — заявил он собравшимся депутатам.

"Партия "Слуга народа" только родилась. Она маленькая, только "начала ходить". У всех было мало опыта, но есть большой путь и этот путь можно пройти. Партия может меняться. Мы должны работать как одна команда", — добавил президент .

Ранее Зеленский прокомментировал свое желание баллотироваться на второй президентский срок. Он отметил, что это не зависит от него, "ведь это выбор украинцев".

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