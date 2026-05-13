«Я каждую неделю бываю на фронте»: у Ермака возникла перепалка с журналистом в суде

Андрей Ермак

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак поспорил с журналистом после вопроса об отношении к нему со стороны общества.

Слова экс-руководителя ОП приводят украинские СМИ.

Журналист спросил Ермака, считает ли он, что украинский народ его уважает. В ответ бывший глава ОП заявил, что имеет другое мнение, поскольку регулярно бывает на фронте и общается с военными.

"Я каждую неделю бываю на фронте и у меня другое мнение", - сказал Ермак.

По его словам, военные якобы положительно относятся к нему. В то же время Ермак добавил, что не будет отвечать на вопросы журналиста.

Суд над Андреем Ермаком - последние новости

Напомним, 12 мая в Высшем антикоррупционном суде рассматривали вопрос об избрании меры пресечения Андрею Ермаку. Прокуратура просила взять бывшего главу Офиса президента под стражу с возможностью внесения залога в 180 млн. грн.

Впрочем, в тот же день суд не принял решения из-за большого объема материалов дела. В ходе заседания стало известно, что производство насчитывает 16 томов.

Отдельно прокуроры раскрыли новые детали по элитному коттеджному городку «Династия» в Козине. По версии следствия строительство резиденций планировали для влиятельных лиц. Среди них в материалах дела фигурируют Алексей Чернышев, Андрей Ермак и Тимур Миндич.

В САП утверждают, что значительная часть финансирования проекта составляла средства сомнительного происхождения. По версии прокуратуры, 72% денег на строительство могли быть связаны с коррупцией в энергетической сфере и так называемым «бэк-офисом Миндича».

Выступая в суде, Ермак заявил, что не собирается покидать Украину и планирует отстаивать свою позицию в судебном порядке. Он также выразил мнение, что на правоохранительные органы по этому делу оказывается публичное давление.

Кроме того, на заседании в ВАКС прозвучали новые детали по обыскам у водителя Ермака, которые детективы НАБУ проводили в декабре 2025 года. По данным стороны обвинения, тогда изъяты документы, которые, по мнению следствия, могут свидетельствовать о возможных попытках влияния на кадровые назначения в Службе безопасности Украины.

