«Я каждую неделю бываю на фронте»: у Ермака возникла перепалка с журналистом в суде
У Андрея Ермака возникла перепалка с журналистом после вопроса о том, уважает ли его народ. Бывший руководитель ОП ответил, что военные относятся к нему положительно, а затем заявил, что не будет отвечать на вопросы.
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак поспорил с журналистом после вопроса об отношении к нему со стороны общества.
Слова экс-руководителя ОП приводят украинские СМИ.
Журналист спросил Ермака, считает ли он, что украинский народ его уважает. В ответ бывший глава ОП заявил, что имеет другое мнение, поскольку регулярно бывает на фронте и общается с военными.
"Я каждую неделю бываю на фронте и у меня другое мнение", - сказал Ермак.
По его словам, военные якобы положительно относятся к нему. В то же время Ермак добавил, что не будет отвечать на вопросы журналиста.
Суд над Андреем Ермаком - последние новости
Напомним, 12 мая в Высшем антикоррупционном суде рассматривали вопрос об избрании меры пресечения Андрею Ермаку. Прокуратура просила взять бывшего главу Офиса президента под стражу с возможностью внесения залога в 180 млн. грн.
Впрочем, в тот же день суд не принял решения из-за большого объема материалов дела. В ходе заседания стало известно, что производство насчитывает 16 томов.
Отдельно прокуроры раскрыли новые детали по элитному коттеджному городку «Династия» в Козине. По версии следствия строительство резиденций планировали для влиятельных лиц. Среди них в материалах дела фигурируют Алексей Чернышев, Андрей Ермак и Тимур Миндич.
В САП утверждают, что значительная часть финансирования проекта составляла средства сомнительного происхождения. По версии прокуратуры, 72% денег на строительство могли быть связаны с коррупцией в энергетической сфере и так называемым «бэк-офисом Миндича».
Выступая в суде, Ермак заявил, что не собирается покидать Украину и планирует отстаивать свою позицию в судебном порядке. Он также выразил мнение, что на правоохранительные органы по этому делу оказывается публичное давление.
Кроме того, на заседании в ВАКС прозвучали новые детали по обыскам у водителя Ермака, которые детективы НАБУ проводили в декабре 2025 года. По данным стороны обвинения, тогда изъяты документы, которые, по мнению следствия, могут свидетельствовать о возможных попытках влияния на кадровые назначения в Службе безопасности Украины.