"Я кладу трубку, а потом летят ракеты на Киев": Трамп раскритиковал Путина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп был вынужден признать, что его «хорошие разговоры» с Путиным ничего не означают, потому что после них диктатор продолжает запускать ракеты по Украине.

Об этом он сказал на брифинге вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте из Белого дома.

Трамп заявил, что у него с Путиным всегда «приятные разговоры». Однако они ничего не означают, поскольку потом диктатор продолжает наносить удары по Украине.

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«Я прихожу домой и говорю первой леди: „У нас с Владимиром сегодня был отличный разговор“. Она говорит: „Неужели? [В Украине] только что был атакован очередной город“, — добавил президент США.

По его словам, «когда такое случается три-четыре раза, ты понимаешь, что эти беседы [с Путиным] не имеют никакого смысла».

Трампа спросили, как далеко он готов зайти, чтобы урегулировать эту войну.

«Не задавайте мне подобных вопросов», — резко ответил он.

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Является ли Путин убийцей: что думает Трамп

Также президента США спросили, является ли Путин убийцей.

«Я не хочу сказать, что он убийца, но он крутой парень. Он обманул многих людей. Клинтона, Буша, Обаму, Байдена, но не меня. Но я говорю: в какой-то момент слова теряют смысл. Требуются действия. Нужны результаты», — ответил он.

Президент США надеется, что Путин пойдет на «честное соглашение», утверждая, что «он знает, что такое честный договор».

Напомним, сегодня Дональд Трамп подтвердил новое соглашение по изготовлению американского оружия для Украины за счет Европы.

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Также он предупредил, что если РФ не заключит соглашение с Украиной за 50 дней, он наложит вторичные санкции.